San Colombano Certenoli (Genova) – Un grave fatto di violenza si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22, all’interno di un’abitazione situata in via Gotelli in località Celesia, dove un uomo e una donna sono stati soccorsi in codice rosso con profonde ferite da taglio.

I due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale: il 62enne è stato trasportato al San Martino di Genova, mentre la 65enne al pronto soccorso di Lavagna.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto, anche se al momento non è chiaro. Nella casa sarebbe stata ritrovata anche la carcassa di un cane.