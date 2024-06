Genova – Proseguono le ricerche per ritrovare Fabio Ranni, un autista Amt di 51 anni del quale si sono perse le tracce a partire da domenica mattina. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe uscito dalla sua abitazione a Sestri Ponente intorno alle 6:00 per andare a fare trekking e non avrebbe portato con sé né la macchina né la moto.

Nelle ore successive alla sua scomparsa decine di appelli da parte di parenti, colleghi e amici si sono moltiplicati sui social.

Proprio nella giornata di oggi sono state organizzate tre perlustrazioni da parte di MyTrekking, che ha ricostruito i tre percorsi che Ranni è solito compiere per battere la zona in questione, tra monte Gazzo, Monte Contessa e Cassinelle.