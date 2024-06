Genova – E’ previsto per la giornata di venerdì 21 giugno, durante la prossima settimana, lo sciopero dei lavoratori dell’Acquario del capoluogo ligure.

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil spiegano che il personale incrocerà le braccia e chiede “criteri meno restrittivi per accedere al premio di risultato, l’aumento del buono pasto di un euro (da sette a otto) in tempi ravvicinati e il miglioramento delle condizioni economiche dei dipendenti con l’applicazione, per quanto riguarda le maggiorazioni nei casi di lavoro festivo e domenicale, dei criteri adottati nel contratto del commercio”.

Con queste motivazioni, quindi, è stato proclamato lo sciopero per la giornata di venerdì prossimo.