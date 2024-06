Genova – Si trova ancora ricoverato all’ospedale l’uomo di 30 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in corso Quadrio. Secondo quanto emerso, a scontrarsi sarebbero state una macchina e una moto.

Ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. I sanitari hanno sottoposto il motociclista alle prime cure sul posto, prima di intubarlo e trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto gli agenti della polizia locale che, oltre a gestire il traffico che si era creato nella zona, hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.