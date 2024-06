Imperia – Ancora pesanti disagi sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa dell’incidente avvenuto in direzione Genova tra Arma di Taggia e San Bartolomeo al mare, nell’imperiese.

Automobilisti e trasportatori incolonnati sino a 14 km tra le 13 e le 19 quando il tratto è tornato alla normalità.

L’incidente è avvenuto per circostanze ancora da chiarire all’interno della galleria Santa Lucia e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Le operazioni di soccorso e di bonifica hanno paralizzato il traffico con pesanti conseguenze anche sulla viabilità alternativa costituita per lo più dalla statale Aurelia già normalmente congestionata.