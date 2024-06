Genova – Un incidente si è verificato questa mattina nel quartiere di Certosa, in via Jori, dove una ragazza a bordo di uno scooter avrebbe investito un cane. Secondo quanto emerso, l’animale sarebbe sfuggito al controllo del padrone e sarebbe corso in strada, impedendo alla giovane di evitare l’impatto.

Fortunatamente, le conseguenze non sono state particolarmente gravi. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 in codice verde, di bassa gravità, e trasportata all’ospedale Villa Scassi. Anche il cane non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto anche la polizia locale che ha cercato di ricostruire quanto accaduto e ha gestito il traffico che si è creato nella zona. La circolazione è rimasta bloccata diverso tempo con decine di vetture rimaste imbottigliate.