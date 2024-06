Borzonasca (Genova) – Saranno celebrati domani, sabato 22 giugno 2024, alle ore 10:30, presso la chiesa di San Bartolomeo e del Santissimo Crocifisso, i funerali di Riccardo “Ricky” Cella, il giovane di 21 anni morto nel terribile incidente avvenuto sulla strada statale della Val d’Aveto, poco dopo l’abitato di Villanoce, nel comune di Rezzoaglio, domenica 16 giugno.

Amici, parenti e cittadinanza si riuniranno per l’ultimo saluto al ragazzo.

E’ previsto per oggi, alle 20,30, invece, il rosario presso il teatro De André.

Fortunatamente buone notizie arrivano dall’ospedale San Martino di Genova dove si è risvegliata dal coma farmacologico la ragazza di 21 anni che è rimasta ferita in modo grave nello stesso incidente. I medici sono ottimisti sul suo recupero anche se le prossime ore diranno se ci sono danni permanenti.

Migliorano anche gli altri due ragazzi che si trovavano nell’auto che dopo aver perso il controllo si è ribaltata finendo fuori strada contro alcuni alberi.