Villasimius (Sardegna) – Sono gravi le condizioni della donna ligure colpita da malore mentre era in immersione con le bombole nelle acque di Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius, sulla costa sud orientale della Sardegna.

La donna, 53 anni, residente in Liguria e, sembra, subacquea esperta, è stata colpita da malore mentre perlustrava il fondale ed è stata soccorsa dai compagni che l’hanno riportata in superficie chiamando subito il 118 per un soccorso di emergenza.

Il titolare del diving l’ha accompagnata il più velocemente possibile a riva mentre l’ambulanza era già sul posto per il successivo trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici l’hanno subito trasferita nel reparto di Rianimazione.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Le condizioni della donna sarebbero molto gravi.