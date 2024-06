Correnti fredde ed umide continuano ad interessare la Liguria portando condizioni di instabilità diffusa sulla nostra regione fino almeno a metà settimana.

Venti tesi, pioggia e un calo termico marcato caratterizzeranno la settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 Giugno 2024

Dalla nottata rovesci interessano il Levante ligure, in rapida estensione al centro-ponente della regione entro la mattinata; Non si esclude qualche colpo di tuono nel periodo citato sullo Spezzino.

Dalle ore centrali, le precipitazioni si estenderanno anche al Ponente regionale con possibili temporali e rovesci, più probabili sui versanti padani e sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri.

In serata possibile sventagliata temporalesca da Est, con maggior interessamento del Levante e delle zone interne, in evoluzione notturna verso il resto della regione.

Venti moderati o forti, con locali rinforzi fino a burrasca, settentrionali tra Genova e Capo Mele, moderati da est/nord-est a levante e variabili sull’imperiese.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul Ponente, stirato da Nord sotto costa.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, più marcato nelle zone interne. Massime in lieve diminuzione ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +16/+20°C – Max: +20/+24°C

Nell’interno tempere minime tra +8/+17°C – Max: +16/+22°C