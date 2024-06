Genova – Aumentano ancora le segnalazioni di passeggiate e scorribande di cinghiali per le strade della città con il pericolo di incidenti come quelli già avvenuti nei giorni scorso e che hanno fatto finire in ospedale alcuni motociclisti.

La serata è iniziata intorno alle 20,30 con una segnalazione per una famigliola di cinghiali in via Mogadiscio ed è scattata, come di consueto, l’allerta della polizia locale che ha diramato un messaggio per avvisare automobilisti e motociclisti.

Nuovo allarme e nuova segnalazione verso le 22,20 in via Tortona, tra Marassi e Staglieno ed anche in questo caso un gruppetto di cinghiali ha deciso di passeggiare per strada alla ricerca di cibo vicino ai bidoni della spazzatura dove ancora troppe persone abbandonano i sacchetti fuori dai contenitori.

Anche in questo caso è scattata la messaggistica di allerta e i controlli della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Poco dopo, intorno alle 22,45, nuova segnalazione da via Cellini nel quartiere di San Fruttuoso ed anche qui cinghiali a spasso per la strada con rischio di incidenti.

Nella notte, intorno alle 4,30 nuova segnalazione da via Tortona dove probabilmente lo stesso gruppo di animali è tornato sui suoi passi dopo la tranquilla passeggiata per le vie della zona.

(foto di Archivio)

Le segnalazioni, con video e foto, possono essere inviate a redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030495