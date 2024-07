Varazze (Savona) – Mondo della Vela in lutto per la morte dell’olimpionico Antonio Carattino che aveva compiuto 101 anni.

Sportivo da una vita e molto conosciuto a Varazze dove viveva, Carattino era il presidente onorario del Varazze Club Nautico. Una vita nella vela, una passione che divulgava anche tra i ragazzi.

Con il cugino Pino Carattino e Carlo Maria Spirito prese parte alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, poi Melbourne 1956 e Città del Messico, 1968, con il fratello Domenico.

Per due volte insignito della prestigiosa onorificenza della Stella di Bronzo al merito sportivo nel 1969 e nel 2002.

Nel 2016, in occasione della celebrazione della quinta edizione del “Lanzarottus Day”, la giornata che dal 2012 (settimo centenario), la città ha deciso di dedicare al ricordo e alla commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, ma anche a tanti altri concittadini “… Intrepida Gente di Mare” che, con le loro gesta, hanno onorato e con orgoglio portato in giro per l’Italia e nel mondo intero, il nome della città di Varazze, la storica “Ad Navalia” prima e “Varagine” dopo, patria di “laboriosa gente”, ha voluto onorare l’insigne concittadino Antonio Carattino, assegnandogli il prestigioso Trofeo “E vie du mâ”, per la sua passione per la vela, coltivata fin da giovane, che lo ha portato negli anni a misurarsi con i migliori atleti italiani e stranieri. Inoltre, lo scorso anno, per il centesimo compleanno di Carattino, in occasione della cerimonia della XII edizione del “Lanzarottus Day”, sulla splendida location del Molo Marinai d’Italia, l’Amministrazione Comunale e il Varazze Club Nautico, presenti i responsabili del locale associazionismo e numerosi concittadini, hanno voluto onorare “Tunitto” con parole e gadget di ricordo a tema, donategli e ricevuti con commovente coinvolgimento.