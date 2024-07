Savona – Un fatto assurdo che poteva finire in tragedia si è verificato nella notte dello scorso 3 luglio, quando alle forze dell’ordine sono arrivate diverse segnalazioni di una vettura che stava procedendo in contromano lungo l’A6 Savona-Torino, nella carreggiata che viaggia in direzione nord.

I fatti sono accaduti nel tratto compreso tra Marene e Fossano, in provincia di Cuneo, con un 50enne alla guida di un Fiat Doblò che procedeva verso Savona e quindi in direzione contraria rispetto agli altri mezzi.

La corsa contromano è durata per diversi chilometri, con decine di auto che hanno dovuto schivare il mezzo. Solo in un secondo momento il guidatore si è accorto di aver sbagliato senso di marcia e ha fermato la sua corsa. Apparso in stato confusionale, è stato sottoposto ai test di alcol e droga che hanno dato esito negativo. Nonostante questo, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La sua patente è stata ritirata.