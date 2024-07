Torna a rafforzarsi l’anticiclone presente sul Mediterraneo portando anche in Liguria giornate maggiormente soleggiate e tempo via via più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 Luglio 2024

Al mattino presenza irregolare di nubi di stampo marittimo tra savonese e genovesato, sul resto della regione cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Nel corso del pomeriggio addensamenti sulle Alpi Liguri, altrove transito di stratificazioni medio-alte, senza particolari conseguenze.

In serata ritorna qualche nube bassa sul savonese.

Venti sino al mattino deboli o al più moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. In giornata deboli dai quadranti meridionali ovunque.

Mare localmente mosso in mattinata, poi poco mosso.

Temperature minime in diminuzione, soprattutto sui versanti padani orientali. Massime in aumento, specie nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +17/+24°C e massime tra +26/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+20°C e massime tra +23/+33°C