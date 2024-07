Liguria – Sono previsti pesanti disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici oggi, giovedì 18 luglio 2024, a causa dello sciopero dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Ugl Fna. I lavoratori incroceranno le braccia per 4 ore durante il consueto turno di lavoro per protestare per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Queste le modalità dello sciopero:

Amt servizio urbano, Buscompany, STAC, Della Penna Autotrasporti – Autonoleggio Scagnelli

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio: la seconda parte del

turno.

Ferrovia Genova Casella

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio la seconda parte del turno.

AMT servizio extra-urbano Genova

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle 14.00.

Tutto il personale operante su turno intermedio: le ultime 2 ore del turno.

Autoservizi Ricitelli

Personale viaggiante dalle ore 10.30 alle 14.30.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

TPL Linea – Savona

Personale viaggiante, Graduato: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno

RT – Imperia

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno mattinale.

le prime 2 ore del turno pomeridiano.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

ATC Esercizio – SEAL – Cooperativa Mannario – La Spezia

Personale viaggiante e biglietteria: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 4 ore del turno.