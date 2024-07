Rapallo (Genova) – Ancora un morto sull’autostrada A12 Genova – Livorno e ancora pesanti disagi per gli automobilisti in viaggio per il fine settimana e per le gite fuoriporta. Intorno alle 21,30 un tragico incidente ha coinvolto una moto con il motociclista che, dalle prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. La persona sarebbe anche stata travolta da almeno un veicolo.

Nell’impatto, violentissimo, l’uomo è deceduto per le ferite e le lesioni subite.

L’autostrada è stata chiusa in direzione levante per consentire le operazioni di soccorso ma per il motociclista non c’era pù nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia stradale che ha chiuso l’autostrada in direzione levante. In zona si sono formati sino a 5 km di coda.