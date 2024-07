Alassio (Savona) Ancora ricerche senza sosta per trovare Noemi, la ragazza di 15 anni di Pietra Ligure che si è allontanata da casa, nella zona di Alassio, senza lasciare messaggi.

I familiari sono in apprensione e vorrebbero avere notizia della ragazza, se non altro per sapere che sta bene.

Le ricerche sono state estese a tutta la Liguria e zone limitrofe e chi la dovesse vedere è pregato di contattare subito le forze dell’ordine restando possibilmente in contatto visivo con la ragazza per poter continuare a fornire informazioni sulla sua posizione anche se fosse in movimento.

Noemi sarebbe stata avvistata l’ultima volta martedì scorso nella zona di Alassio

“Noe, ti cerca il mondo intero – ha scritto la madre Ester su Facebook – Manda almeno un messaggio per farci sapere che stai bene“.

Noemi è alta un metro e 55 ed ha una corporatura normale

E’ possibile fornire informazioni alle forze dell’ordine al 112 o chiamare il numero 3892546725.