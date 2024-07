Genova – Ha preso a camminare sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente, senza badare al traffico e ai molti cartelli che avvertono che non si può percorrere a piedi.

Nuovo allarme pedone, questa mattina, intorno alle 6, per la polizia locale che ha notato la persona che camminava in direzione Sampierdarena dalle molte telecamere di sorveglianza.

La persona è stata raggiunta da una pattuglia e invitata a salire in auto. Più tardi, una volta messa in sicurezza, è stata identificata e sanzionata.

Non è chiaro il motivo della “passeggiata” con il rischio di essere travolti da una vettura di passaggio.

(Foto di Archivio)