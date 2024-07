Il rinforzo del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale protegge la Liguria dal passaggio di nuove perturbazioni. Presente però una residua instabilità pomeridiana in un contesto tipicamente estivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 Luglio 2024

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne, sono attesi rovesci o temporali sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera in prevalenza soleggiato, a parte qualche addensamento in discesa dall’entroterra.

In serata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti tra notte e primo mattino deboli o localmente moderati da nord. A seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, in giornata locali rinforzi fino a tesi sul ponente.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature minime stazionarie od in leggero aumento, massime stabili od in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +21/+26°C e massime tra +27/+34°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+22°C e massime tra +24/+35°C