Savona – E’ più veloce andare in aereo da Torino in Portogallo che dal capoluogo piemontese alla Liguria. E’ del sindaco di Torino Stefano Lo Russo l’ennesimo attacco ai tempi di percorrenza delle autostrade liguri (e piemontesi). Secondo il primo cittadino del capoluogo piemontese occorrono nuove infrastrutture per e la Torino – Savona deve entrare nell’agenda delle priorità del Governo

L’obiettivo strategico, però, non sarebbe il potenziamento autostradale ma quello ferroviario con una reale “alta velocità” tra la città di Torino e Genova e magari anche con Savona.

“Credo siano giunti i tempi – ha dichiarato il sindaco Lo Russo – per iniziare a parlare di nuove infrastrutture di trasporto ferroviario veloce con la Liguria”.

Un obiettivo che il primo cittadino condivide con l’Unione Industriali che lamenta proprio la difficoltà di connessione con la Liguria. Bisogna iniziare a parlare con grande determinazione a tutti i livelli dei collegamenti ferroviari, anche ad alta velocità, con Genova e, perché no, con Savona. Sarebbe per Torino una grandissima opportunità, per turismo, economia e sviluppo. Senza dimenticare – ha aggiunto Lo Russo – che vogliamo davvero dare strutturalità alle politiche di contrasto all’inquinamento e per la transizione ecologica. Dobbiamo quindi investire sulle ferrovie. È incredibile che ci si mettano ore per raggiungere mete oggettivamente vicine”.