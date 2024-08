Laigueglia (Savona) – Una serata informativa per scoprire tutti i segreti e le curiosità legate al nido di tartaruga Caretta caretta e Diana, come è stata chiamato l’animale che ha deposto sulla spiaggia.

Appuntamento mercoledì 7 agosto, sulla terrazza Giuliano di Laigueglia a partire dalle 21,30. Ad organizzarla, alla presenza di biologi ed esperti, i volontari del team Delfini del

Ponente che da anni si occupano di studiare gli animali che vivono nel mar Ligure davanti alle coste di Ponente.

La serata del 7 sarà un’occasione importante per conoscere e scoprire il meraviglioso mondo delle tartarughe marine. Un incontro gratuito dedicato espressamente alla conoscenza e alla tutela di queste affascinanti creature del mare che sono arrivate a nidificare anche sulle nostre spiagge.

Una tartaruga della specie Caretta caretta ha nidificato infatti il 20 giugno scorso nello stabilimento “Diana” di Mimmo Giraldi e da allora è monitorata dall’associazione Delfini del Ponente e dal Gruppo Ligure Tartarughe Marine (che vede capofila Acquario di Genova con Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure – settori Centro del Mare e

Biodiversità, Università di Genova – Distav e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

Nelle settimane scorse è stato scelto anche il nome per la tartaruga Caretta caretta.

Tra quelli proposti Allegra, Caretta, Celeste, Ginevra, Lella, Lilly, Sally, Tina e Wendy oltre a Diana che è risultato il nome più gradito.

«Ecco una serata per tutta la famiglia, dove i bambini e i diversamente bambini potranno scoprire insieme il mondo delle tartarughe e condividere le straordinarie avventure che questi splendidi animali vivono nei nostri mari – spiegano i consiglieri Paolo Spalla e Alessandro Chirivì – Da due mesi teniamo viva l’attenzione su un evento naturale di grande portata e interesse per il nostro borgo. Il nido di Diana, infatti, ha fatto il giro d’Italia con foto pubblicate sui social e sul nostro portale diventate ben presto virali».

I biologi e divulgatori ambientali dell’Associazione Delfini del Ponente APS saranno presenti il 7 agosto per fornire, a chi è interessato, tutte le informazioni sulla specie, sul nido e sul vademecum dei corretti comportamenti da seguire in caso di nidificazione. Gli stessi biologi e i divulgatori ambientali di Delfini del Ponente sono disponibili, in alcune giornate presso l’infopoint sulla passeggiata in corrispondenza del nido, a fornire, a chi è interessato, tutte le informazioni sulla specie, sul nido e sul vademecum dei corretti comportamenti: giovedì 8 in orario 8.30-9.30 e venerdì 9 dalle 16.30 alle 19 circa.