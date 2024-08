Ventimiglia (Imperia) – Controlli della polizia locale della città di confine alla Baia Benjamin per verificare il livello della musica e dei rumori. Li ha fatti scattare il sindaco di Ventimiglia a seguito dell’esposto, firmato da una cinquantina di residenti della zona, che lamentano frastuono e musica a tutto volume che proviene dalla nuova struttura del Twiga.

L’esposto ha scatenato una forte discussione, specie sui social, tra chi è favorevole alla presenza di strutture come quella del Twiga, seppur certamente più rumorose rispetto al silenzio dei luoghi, e chi invece sostiene che sia un danno di immagine per il turismo che arriva in zona per riposare e per cercare tranquillità.

La popolazione è divisa ma certamente è per il rispetto delle regole e per questo il sindaco ha deciso di inviare dei controlli per accertare la situazione e per sanzionare eventuali illeciti.