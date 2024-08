Sanremo (Imperia) – Migliorano, in ospedale, le condizioni della donna francese rimasta ferita nel ribaltamento della sua auto in corso Mazzini.

Per cause ancora da accertare l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata contro una vettura in sosta ribaltandosi. La donna è rimasta incastrata all’interno per la simultanea esplosione degli airbag e per la posizione innaturale della vettura.

Subito soccorsa dai passanti, la donna è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco accorsi sul posto mentre la polizia locale chiudeva il traffico nella strada per consentire le operazioni di soccorso.

Una volta estratta dal veicolo la donna è stata medicata e stabilizzata dal personale dell’ambulanza dela Croce Verde di Arma di Taggia che l’ha poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

I medici hanno riscontrato una probabile frattura di un braccio e diverse ferite causate dall’esplosione degli air bag che ha però evitato più gravi danni.

In corso la ricostruzione dell’incidente avvenuto intorno alle 21 ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

I vigili del fuoco hanno rimosso la vettura consentendo la riapertura della strada.