Imperia – Si è avvicinato al posteggio dei taxi di piazza Dante e ha chiesto se poteva essere portato in un luogo ma quando ha scoperto che il tassametro sarebbe partito da 10 euro per la tariffa notturna, ha iniziato ad inveire contro il tassista e lo ha colpito anche con una stampella.

Brutta avventura per il conducente di un taxi che ieri sera era fermo al posteggio di piazza Dante. Un uomo si è avvicinato per chiedere delle informazioni su una corsa e quando ha appreso che il viaggio sarebbe iniziato già con una spesa di 10 euro è andato su tutte le furie colpendo ripeturamente il tassista.

Subito soccorso da alcuni agenti della polizia locale, il tassista non ha voluto presentare denuncia e l’aggressore è stato “graziato”.