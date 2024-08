Sestri Levante – Erano arrivate “in trasferta” da Roma per mettere a segno furti in appartamento le due ragazze di 23 e 21 anni fermate dai carabinieri mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento di un condominio.

Le due, una delle quali in stato di gravidanza, erano arrivate dalla Capitale dove vivono in un campo nomadi ed essendo “conosciute” dalle forze dell’ordine per altri furti, sono state seguite mentre ispezionavano alcune zone dove forse cercavano gli obiettivi giusti per poi colpire.

Dopo aver preso alloggio in un hotel della zona, le due sono subito passate all’azione e sono state sorprese ad introdursi abusivamente all’interno di un condominio ed, avvalendosi di strumenti atti allo scasso, a tentare di forzare la porta di un’abitazione al terzo piano, approfittando dell’assenza dei proprietari.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di intervenire ponendo fine all’azione delittuosa e traendo in arresto le donne che, su disposizione della Procura della Repubblica genovese sono state detenute presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale

CC di Genova, in attesa del giudizio con rito direttissimo nella mattinata odierno