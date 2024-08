Savona – E’ una mattinata caratterizzata da lunghe code quella che centinaia di automobilisti e trasportatori stanno vivendo lungo l’Autostrada A6 Savona-Torino, in direzione sud.

Un incidente, infatti, si è verificato intorno alle 10 nel tratto tra Altare e Savona. Il sinistro stradale è accaduto in un tratto dove è in atto un restringimento di carreggiata e, per questo motivo, il traffico è andato completamente in tilt. Decine di vetture sono rimaste bloccate per almeno mezzora, senza procedere neanche di alcuni metri.

Nella carreggiata opposta, invece, proseguono i lavori che stanno hanno causato il doppio restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni.

Infine, si segnala 1 kn di coda anche in A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera a causa di lavori.