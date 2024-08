Genova – Sottopasso di corso Sardegna ancora chiuso, in direzione monti, a due giorni dall’esplosione di una grossa condotta della rete idrica di IREN e ancora pesanti disagi per la circolazione stradale nella zona.

Il passaggio delle auto da via Tolemaide e da corso Torino è garantito grazie alla riduzione della carreggiata a corsie a doppio senso di marcia e nelle ore di punta sono pesanti le ripercussioni per il traffico locale.

Questa mattina proteste per il cantiere fermo e senza operai in considerazione della situazione di emergenza.

Perplessità sulla durata dei lavori di ripristino anche perché c’è chi ricorda che, sempre nello stesso sottopasso, si era verificata una rottura simile non troppo tempo fa.

Rottura che si è verificata in una condotta molto grande e molto importante per la rete idrica cittadina.

Un’enorme quantità d’acqua si è riversata nel giorno del guasto, per strada, allagando negozi e sede stradale e provocando diversi black out nella zona della Foce.

Le riparazioni sono proseguite per un’intera giornata ma ora sembrano essersi fermate alla sostituzione della condotta danneggiata.

Automobilisti e motociclisti si domandano cosa si stia aspettando e quando la strada tornerà fruibile in modo completo ed adeguato.