La Spezia – Si era avventurato in mare con un catamarano per raggiungere la zona di Monasteroli ma il repentino peggioramento delle condizioni Meteo in mare ne ha causato il naufragio con l’imbarcazione ribaltata e semi affondata.

Un velista francese è stato salvato ieri dall’elicottero Nemo 3 della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana che è decollato dopo la segnalazione dell’emergenza da parte di alcuni escursionisti che hanno visto l’imbarcazione in grossa difficoltà dopo un forte temporale con raffiche di vento che si è abbattuto nella zona.

Dopo una breve fase di ricerca, resa difficoltosa a causa dello stato del mare, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato il naufrago sullo scafo ribaltato.

Un militare si è calato con il verricello di bordo sullo scafo ed ha prelevato il naufrago che è stato recuperato a bordo del mezzo aereo. .