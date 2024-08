Genova – Si sono avvicinati alla loro vittima, un uomo di 30 anni che stava camminando in corso Buenos Aires, e gli hanno chiesto una sigaretta. Al suo rifiuto, lo hanno accoltellato ad un braccio e, una volta caduto per terra, l’hanno rapinato del portafoglio prima di darsi alla fuga.

E’ quanto accaduto nel corso della serata di ieri intorno alle 23 in corso Buenos Aires, nella zona della Foce. La vittima, fortunatamente, non è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno inizialmente perlustrato la zona alla ricerca dei due malviventi, senza successo. Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le quali potrebbero aiutare ad individuare i responsabili.