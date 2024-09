Genova – E’ una donna di 39 anni residente nel capoluogo ligure il principale indiziato di una serie di furti ai danni di auto e mezzi parcheggiati nella zona di San Teodoro, vicino al Terminal Traghetti.

La polizia ha infatti fermato la donna notte scorsa, in via delle Fiamme Gialle, mentre si aggirava tra le auto posteggiate con alcuni strumenti utilizzati per infrangere i vetri e rubare all’interno dei veicoli.

Controlli organizzati a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona che lamentavano un aumento esponenziale di furti in veicoli e rottura di finestrini sempre a scopo di furto.

recrudescenza registrata negli ultimi mesi del fenomeno dei furti di beni all’interno delle autovetture in sosta, spesso con targa straniera, presso la zona antistante all’area portuale genovese, la Questura ha intensificato i controlli e avviato servizi mirati, sensibilizzando altresì agli operatori preposti al controllo del territorio alla prevenzione e repressione di tali reati.

Gli agenti mentre transitavano in via di Francia, hanno notato la donna, già conosciuta poiché dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, avvicinarsi ad un’auto parcheggiata in via Fiamme Gialle ed estrarre dalla borsa un martelletto frangivetro per poi spaccare il finestrino anteriore di un’auto in sosta ed entrare nell’abitacolo. Immediatamente gli agenti sono intervenuti bloccando l’azione criminale della stessa che è stata controllata e trovata in possesso, oltre che del martelletto frangivetro, anche di un paio di forbici.

Dagli accertamenti successivi è emerso che la 39enne è attualmente sottoposta alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore, notificato lo scorso maggio.

Questa mattina sarà giudicata con rito direttissimo.