Genova – Il Secolo XIX passerà ufficialmente a Blue Media (Gruppo MSC) il prossimo 29 settembre e il nuovo direttore responsabile sarà Michele Brambilla.

A comunicarlo l’ex proprietario GEDI e Blue Media (nuovo proprietario) a seguito dell’incontro che si è svolto oggi a Roma, presso la sede della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), con i rappresentanti con la Segretaria Nazionale della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), il Comitato di Redazione de «Il Secolo XIX» e l’Associazione Ligure dei Giornalisti.

Nella nota, diffusa da Blue Media si legge che l’incontro – che ha avuto esito positivo – ha riguardato l’acquisizione da GEDI, da parte di Blue Media – neocostituita società, controllata dal Gruppo MSC – del quotidiano genovese e delle seguenti testate ad esso collegate: «Il Secolo XIX del Lunedì», «The MediTelegraph», «L’Avvisatore Marittimo», «Giornale del Ponente Ligure» e «l’Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti».

All’incontro hanno partecipato, per Blue Media, Simone Gardella e Maurizio Introna,

rispettivamente Amministratore e Direttore Generale di Blue Media srl, e Michele

Brambilla, futuro Direttore Responsabile del «Il Secolo XIX»

In vista del trasferimento di proprietà, fissato per il prossimo 29 settembre, GEDI

ringrazia i colleghi de «Il Secolo XIX» per l’impegno profuso in tanti anni di

collaborazione e augura buon lavoro alla Direttrice Stefania Aloia, che, dopo aver

ottimamente guidato la testata, proseguirà il suo percorso all’interno del Gruppo GEDI”.