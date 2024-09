Genova – Provocherà disagi anche in Liguria lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto per lunedì 9 settembre.

I lavoratori del settore trasporti incroceranno le braccia, astenendosi dal lavoro, per 8 ore Lo sciopero è stato indettto dalle segreterie regionali della Liguria delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e, con atto separato, UGL Autoferro.

Queste le modalità per la città di Genova:

 Servizio di trasporto urbano di Genova

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

• Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti).

 Servizio di trasporto provinciale

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

• Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

 Servizio ferrovia Genova Casella

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

• Il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Pur non disponendo di elementi di valutazione sui possibili disservizi, poiché negli ultimi 5 anni non ci sono stati scioperi di 8 ore proclamati congiuntamente dalle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL Autoferro, si potrebbe registrare un impatto significativo sul servizio.