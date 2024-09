Genova – Ancora rotture di tubazioni della rete idrica cittadina ed ancora allagamenti e interi quartieri senza acqua. Operai e tecnici ancora al lavoro, in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, dove ieri sera una grossa tubazione dell’acqua è esplosa in un cantiere, riversando un fiume d’acqua che ha velocemente allagato la strada.

Gravi i danni alle vetture parcheggiate e ai negozi e alle attività vicine e pesanti disagi per i residenti della zona ma anche dei quartieri alimentati dalla condotta esplosa e che sono senza acqua da ieri sera.

Forti le proteste e le polemiche a pochi giorni dall’esplosione di un’altra grossa condotta, nel sottopasso di corso Sardegna che ha lasciato il levante cittadino senza acqua e ha allagato l’incrocio con via Tolemaide e corso Torino.

Ci si domanda come sia possibile una serie di incidenti gravi, con tubazioni molto grandi e che evidentemente necessitano di una manutenzione straordinaria.

La rete idrica della città è prevalentemente la stessa dal dopoguerra e andrebbe monitorata con attenzione con forti investimenti sulle strutture.

Tecnici ed operai del gruppo IREN, proprietaria della rete di tubazioni, sono al lavoro da ieri sera per le riparazioni.