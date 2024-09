Netto peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, con rovesci temporaleschi intensi e forti raffiche di vento associate già dalle prime ore della notte.

Lento miglioramento nel corso della giornata

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 5 Settembre 2024

Nelle prime ore del mattino, il transito di un’intensa linea temporalesca interesserà dapprima il Ponente, per poi spostarsi piuttosto velocemente verso N-E, andando ad interessare gradualmente il resto della regione, in particolar modo il settore centrale ed il Tigullio; in questa fase saranno possibili forti raffiche di vento associate, e non si esclude la formazione di grandine di piccola dimensione.

Dalle ore centrali generale miglioramento sul ponente, tuttavia permarranno condizioni instabili specialmente sul centro-levante, con formazione di temporali dal settore centrale verso est.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente nella notte, in convergenza sul Mar Ligure con uno scirocco teso che spirerà sul centro-levante.

Raffiche fino a molto forti specialmente sul settore centrale: invitiamo nuovamente all’estrema attenzione per le raffiche improvvise associate ai temporali, che localmente potranno raggiungere i 100km/h

Mare mosso, localmente molto mosso.

Temperature in deciso calo specialmente nei valori massimi.

Costa: Min: +18/+22°C – Max: +23/+25°C

Interno: Min: +11/+17°C – Max: +17/+23°C