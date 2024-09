Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, venerdì 6 settembre, in via di Pino nel quartiere genovese di Molassana. E’ accaduto intorno alle 8:30 quando una donna che stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo la testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. La ragazza, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasportata in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Oltre all’ambulanza, sul luogo del sinistro stradale è giunta anche la Polizia Locale che ha effettuato i primi rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo i primi accertamenti, l’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma.