Genova – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna, domenica 8 settembre, nei pressi del binario 15 della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

Intorno alle ore 9, una donna di 70 anni avrebbe improvvisamente accusato un malore mentre si trovava sul marciapiede del binario 15. E’ immediatamente partita la macchina dei soccorsi, con i sanitari del 118 che si sono portati sul luogo dell’accaduto e hanno a lungo tentato di rianimare la 70enne. Purtroppo, però, per lei non c’è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I treni che avrebbero dovuto fermare nel binario interessato, sono stati deviati dalla Polizia Ferroviaria. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine.