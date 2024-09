Si è scaricata per la maggior parte in mare l’intensa struttura temporalesca, accompagnata da una vera e propria tempesta di fulmini, che si è formata nella notte nel centro del Mar Ligure per poi interessare il territorio genovese.

La fase pre-frontale dell’intensa perturbazione di origine atlantica che sta interessando la Liguria e che ha fatto scattare l’Allerta Arancione sino alle 16 di oggi, domenica 8 settembre, ha scaricato quantitativi sino a 200 millimetri/ora di pioggia ed avrebbe certamente creato danni se si fosse concentrata a terra ma fortunatamente non è stato così e si è fermata al largo tra Tigullio e Spezzino.

Sempre nella nottata un forte temporale ha interessato soprattutto la zona della Val Polcevera ma senza particolari danni..

Sempre a Genova e sempre a ponente si registra la chiusura per allagamenti di via Tea Benedetti in direzione rotatoria d’Acri.

Chiusa anche la rampa discendente della Strada Guido Rossa in direzione della rotatoria d’Acri.