Genova – Appartamento in fiamme, nella notte in salita Oregina 9, nell’omonimo quartiere genovese.

Intorno alle 2 i vigili del fuoco sono stati allertati per le fiamme divampate nell’abitazione d due persone anziane e si sono precipitati sul posto.

Per prima cosa le due persone sono state messe in salvo ed avviate al ricovero in ospedae per un principio di intossicazione da fumo e poi i pompieri sono intervenuti per spegnere il principio di incendio che ha riempito di fumo tutta l’abitazione.

I due anziano sono ricoverati in ospedale in attesa di accertamenti.

Indagini per ricostruire le cause dell’incendio che potrebbe aver avuto origine da un corto circuito elettrico.