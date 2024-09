Genova – Fiato sospeso ma ancora ricerche sospese a causa del maltempo per i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco ormai da tre giorni.

L’elicottero del Soccorso alpino valdostano ha effettuato alcuni passaggi nei pressi della vetta dove risultano le ultime tracce dei due alpinisti Sara Stefanelli, genovese, 41 anni e Andrea Galimberti, 53 anni, comasco. che risultano dispersi da sabato scorso.

Ricerche che quindi hanno nuovamente dato esito negativo e che sono state sospese a causa del vento forte che continua a sferzare in quota e che riduce le speranze di trovare i due ancora invita dopo ben tre notti esposti a temperature di oltre 10 gradi sotto lo zero.

La presenza di neve instabile, inoltre, rende molto pericolosa la posa di soccorritori a terra e quindi le ricerche devono proseguire con i soli mezzi aerei.

Sara Stefanelli e Andrea Galimberti hanno lanciato un messaggio di soccorso sabato sera chiedendo aiuto e l’intervento dei soccorsi perché impossibilitati a procedere come di tornare indietro.

La speranza è che abbiano trovato il modo di scavare un riparo nella neve per limitare la dispersione di calore e riposare in attesa dei soccorsi.

Si continua a sperare in un miglioramento delle condizioni meteo che consenta di mettere a terra una squadra di soccorso nelle vicinanze dell’ultima posizione nota per cercare tracce degli alpinisti, sperando di poterli ancora salvare.