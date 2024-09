Genova – Un concerto in piazza San Lorenzo per esprimere solidarietà agli artisti di strada nella loro “battaglia” contro la nuova regolamentazione imposta dal Comune di Genova e l’obbligo della prenotazione degli spazi dove i busker possono esibirsi e rigorosamente attraverso una App elettronica.

A scendere in campo a sostegno della vertenza i cantautori Max Manfredi e Federico Sirianni che hanno deciso di esibirsi sabato 14 intorno dalle ore 16 nella centralissima piazza della cattedrale di San Lorenzo, nel cuore della città e delle polemiche contro le esibizioni degli artisti di strada.

“Max Manfredi ed io – scrive Federico Sirianni sul suo profilo Facebook – faremo un concerto in strada a Genova, in piazza San Lorenzo, in segno di solidarietà con i buskers genovesi, in grave difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro per via di un regolamento comunale molto restrittivo e penalizzante per l’arte di strada”.