Genova – “Sono onorata che sia stato fatto il mio nome, ora avanti Liguria”. Cosi la deputata genovese Ilaria Cavo commenta la scenta del sindaco Marco Bucci a candidato del centro-destra per la corsa alle elezioni regionali del 27-28 ottobre.

Con un lungo post sui social l’ex assessore alla Cultura e Formazione commenta la scelta del primo cittadino di Genova.

“Mi è stata chiesta una disponibilità e con senso di responsabilità ho semplicemente detto che si poteva contare sul mio nome nel caso fosse stato ritenuto, in modo condiviso, quello con le migliori possibilità di vittoria per il nostro centrodestra. Oggi non posso che ringraziare gli esponenti politici che hanno creduto in me, portando il mio nome fino a un tavolo nazionale tra le prime scelte, dinamica non scontata e di cui non posso che essere onorata”.

“Un grazie di cuore a tutte le persone – e siete stati moltissimi – prosegue Cavo nel post – che ho incontrato per strada, che mi hanno scritto spontaneamente per incentivarmi nella candidatura e garantirmi appoggio e sostegno. Quanti «Vai avanti», «Ce la fai», «mi metto in gioco per te». Grazie per la stima che continuate a trasmettere e che è la parte più bella, quella che rimane”.

Tra le righe del commento Cavo non nasconde una “tiratina” scrivendo anche “un grazie va anche a quei liguri che non conosco ma che rispondendo ai vari sondaggi mi hanno di fatto riconosciuto il gradimento più alto tra i nomi testati – ricorda Cavo -. Tutto questo è un grande bagaglio e un grande riconoscimento del lavoro fatto come assessore della giunta Toti prima e da parlamentare poi. È una forte iniezione di energia per il ruolo da parlamentare che gli elettori mi hanno affidato e che continuerò a svolgere con grande onore ed entusiasmo ascoltando le esigenze del nostro territorio, delle nostre categorie, tra la Liguria e Roma”.

“La cosa più importante resta il bene e il futuro della Liguria – riconosce Ilaria Cavo e l’obiettico è la vittoria e la riconferma della colazione di centrodestra alle prossime elezioni regionali, con la forza dei partiti e dell’imprescindibile civismo. Un in bocca al lupo al candidato presidente Marco Bucci che saprà portare avanti il modello Liguria dopo aver costruito il modello Genova. È fondamentale che tutto questo possa continuare”.