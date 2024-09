Genova – La parata degli equipaggi del campionato mondiale di canottaggio costiero, prevista dalle 18 alle 21 di oggi, venerdì 13 settembre, provocherà la modifica del percorso delle linee AMT 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 634, 635, 641 e Volabus

La chiusura al traffico veicolare di via Interiano, piazza Fontane Marose e via XXV Aprile

causa la temporanea modifica del percorso delle linee degli autobus:

• Linee 20, Volabus e 618

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

• Linea 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

• Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

• Linea 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.