Cosseria (Savona) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni di uno dei ragazzini di 12 anni coinvolto nel tardo pomeriggio di mercoledì nell’incidente mortale in cui ha perso la vita il padre, Marco Bertola, 57 anni, originario di Cengio.

Il ragazzino è fuori pericolo e resta ricoverato in gravi condizioni al Gaslini, dove era stato trasferito in elicottero in codice rosso per le lesioni all’addome e le ferite riportate nel terribile impatto.

Il fratello gemello è invece ricoverato all’ospedale San Paolo in condizioni meno serie.

Ancora in corso le indagini per ricostruire le circostanze del terribile incidente mortale e per chiarire la dinamica dell’impatto tra l’auto guidata dalla vittima, Marco Bertola e un furgone di una ditta che si occupa di segnaletica stradale. L’incidente era avvenuto in località Rossi, lungo la Strada provinciale 42.