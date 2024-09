Genova – Mondo del Teatro e della Cultura in lutto per la morte di Anna Laura Messeri, docente dello Stabile per 50 anni

Da insegnante ha formato attori del calibro di Enrico Campanati, Sara Bertelà, Elisabetta Pozzi, Valerio Binasco e gli attori comici Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Maurizio Lastrico.

In una sua recente intervista alla domanda su quale fosse stato il giorno più bello della sua carriera, rispose così:

“Il momento in cui ho scoperto che era bello insegnare: ho capito che attraverso questo lavoro mi esprimevo ed ero utile ai giovani. Il rapporto con i giovani è sempre emozionante. Tutti gli allievi mi hanno fatto ammattire. Non c’è mai un percorso del tutto pacifico. E quando qualcosa non funziona occorre intervenire perché chi è opaco è giusto che non vada fino in fondo!”.