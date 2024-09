Noli (Savona) – Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre, una frana si è verificata lungo l’Aurelia nel tratto compreso tra Finale Ligure e Noli, nella zona del Malpasso.

Alcuni detriti si sono staccati dalla parete rocciosa e sono caduti sulla carreggiata. Fortunatamente, in quel momento non passava nessun veicolo e non si registrano persone rimaste coinvolte o ferite.

Molto più pesanti, invece, le ripercussioni per il traffico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i tecnici e i Vigili del Fuoco. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate sia dal lato di Noli che da quello di Finale Ligure.

Il traffico è stato spostato così lungo l’A10, con traffico intenso che si segnala in direzione ponente. Un sopralluogo dei tecnici previsto nelle prossime ore aiuterà a stimare l’entità del danno e a programmare le operazioni di ripristino.