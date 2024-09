Ventimiglia (Imperia) – E’ stato trasportato inizialmente all’ospedale Saint Charles di Bordighera e in un secondo momento al San Martino di Genova l’uomo di origine straniera che è stato accoltellato al culmine di una lite che è scoppiata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 settembre, in via Tenda.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito e, per questo, si è deciso di trasportarlo all’ospedale genovese con l’elisoccorso. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto.

L’altro uomo coinvolto nella lite, ritenuto quindi il responsabile dell’accoltellamento, è stato fermato poco distante dal luogo dell’accaduto.