Sei giorni di festa e di grandi eventi, sino a domenica 6 ottobre – con la prima Jeans Week, evento promosso dal Comune di Genova, che mette al centro della scena il tessuto iconico per eccellenza.

Una settimana di iniziative che spaziano dall’arte, alla moda, alla musica, all’artigianato, da scoprire attraverso il Jeans Trail: un inedito percorso, contrassegnato da una grande cerniera, che guiderà genovesi e visitatori in tutte le postazioni espositive, ciascuna distinta da un totem.

Oltre 1.500 bambini fra i 3 e i 6 anni di 34 scuole per l’infanzia del Comune di Genova hanno realizzato Un cielo di pesci, una straordinaria opera d’arte pensata per la via che apre il Jeans Trail. Centinaia di pesci decorati con estro accendono la strada con la creatività dei più piccoli jeans lovers del progetto della Genova Jeans Week.

Messa a disposizione dall’Università di Genova, l’aula De Andrè ospita la presentazione del progetto C-City: tessile sostenibile, che si concluderà nel 2025 con un’expo esperienziale rivolta a cittadini, istituzioni e imprese. Incrociando i temi green e digitale, il progetto mira a individuare nuove tecnologie, materiali, innovazione e creatività applicati al settore del tessile con attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Gli obiettivi sono: aumentare le competenze; individuare e dare sostegno a start-up, imprese creative e artigiane; promuovere una community di cittadini e aziende.

Se alzate gli occhi al CiELo vedrete pianeti, stelle, lune, aerei e uccelli. Tutto ciò che attraversa ogni giorno e notte lo spazio infinito sopra di noi ha ispirato i ragazzi tra i 16 e i 20 anni che, attraverso i C.E.L. (Centri Educazione al Lavoro), partecipano ai programmi di inserimento nel mondo del lavoro promossi dal Comune di Genova. Si tratta di percorsi formativi e di orientamento con opportunità di tirocini presso aziende.

«Un evento senza precedenti che celebra la cultura e l’arte del denim, cuore pulsante della nostra tradizione – commenta il vicesindaco di Genova – La nostra città si veste di jeans e invita tutti a partecipare alle moltissime attività in programma. A questo proposito, siamo particolarmente orgogliosi di mettere in luce il nostro impegno sulla sostenibilità, con la presenza delle aziende che illustreranno il ciclo di produzione dei jeans. Invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione del denim, un tessuto che unisce moda, storia e innovazione».

«Per la prima edizione della Genova Jeans Week mi pareva giusto individuare un filo conduttore che legasse tutte le proposte del programma – dichiara la curatrice Anna Orlando – e mi pareva giusto che fosse la Storia con tutte le sue storie. Le radici profonde del Jeans lo legano a una città i cui ultimi 1000 anni sono tutti scritti nelle pietre e nelle strade che costituiscono il fitto percorso del Jeans trail. Non solo gli ospiti da fuori ma anche i genovesi sono invitati a scoprirlo, tappa per tappa, in questa settimana in cui l’arte è capace di attivare un processo di rigenerazione che confido sia solo l’inizio per un centro storico ricco di bellezza per tutti».

Il centro storico si vestirà di blu e 8 Palazzi dei Rolli apriranno le porte per mostrare le installazioni artistiche a tema jeans; ci saranno anche nove siti per 13 mostre ed esposizioni, tra cui Iconic Jeans nel salone della Biblioteca Universitaria (via Balbi 40).

Quest’anno sarà Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la location delle 13 aziende presenti, italiane ed estere con numerose start up di giovani e una sorpresa genovese: racconteranno ai visitatori come nasce un jeans step by step con un occhio alla sostenibilità ambientale.

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre, il cuore pulsante della manifestazione sarà il Jeans Village: uno spazio immersivo affacciato nello specchio acqueo della Darsena, a due passi dal centro storico. Si inizia alle 16 con Yoga in Jeans e si prosegue con le degustazioni proposte dai food truck e l’Aperi Jeans nei locali della zona. Dalle 21 si balla con Dj set e musica dal vivo, immersi in un’atmosfera suggestiva tra illuminazione artistica e design. Sabato sera, appuntamento imperdibile con Jeans Party, dalle 18 alla mezzanotte.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Ecco il programma:

13 MOSTRE

Nella prima location in cui faranno tappa, i visitatori riceveranno una cartolina da far timbrare in ogni successivo sito. Alla fine del percorso, chi avrà totalizzato almeno 5 timbri si aggiudicherà un gadget che potrà essere ritirato in uno dei tre infopoint, ubicati in piazza Matteotti, in Darsena e nella Biblioteca Universitaria.

Mostra “Alle radici del jeans”

BUGe – Biblioteca Universitaria (TAPPA 1)

via Balbi 40

martedì-sabato 10-19; domenica 10-16

Mostra “Iconic Jeans”

BUGe – Biblioteca Universitaria (TAPPA 1)

via Balbi 40

martedì-sabato 10-19; domenica 10-16

Mostra “ArteJeans. Jeans Loci” e “I teli della Passione”

Museo Diocesano (TAPPA 13)

Via Tommaso Regio, 20R

1-6 ottobre dalle 10.00 alle 19.00;

dal 7 al 14 ottobre orari del museo

Mostra “BLUJANUA. Fotografia italiana in Cianotipia”

Palazzo Grillo (TAPPA 9)

piazza delle Vigne 4

Mostra “Porto i pantaloni”

MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (TAPPA 2)

piazza della Commenda 1

Esposizione “Garibaldi in Jeans” di Ian Berry e “I jeans dei Garibaldini”

Museo del Risorgimento (TAPPA 7)

via Lomellini 11

Mostra collettiva “Tra due Blu” e “Poseidenim” di Alex Vinotto

Galleria Massone Arte (TAPPA 8.2)

vico Superiore di Pellicceria 3R

Esposizione “Jeans e Medioevo”

via Prè 146R (TAPPA 3.1)

Esposizione “Jeans in Copertina”

Viadelcampo29rosso (TAPPA 6.3)

via del Campo 29R

Esposizione “Pianeta, mensale e paliotto in Jeans” di Simon Clavière-Schiele

Chiesa di San Luca in Piazza San Luca (TAPPA 8.4)

h 8/19

Lucarda

Esposizione “Lucarda Fil Bleu. Passato, presente e profumo di salsedine”

via di Sottoripa 61R (TAPPA 8.7)

7 EXPO MODA E ARTIGIANATO

MOSTRA/EXPO “The Jeans Backstage. Oltre i tuoi blue-jeans”

ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (TAPPA 5)

via Raffaele Rubattino 10a

venerdì-sabato h 10/19 (domenica 6 fino alle 16)

Expo CNA – Il cantiere della moda

BUGe – Biblioteca Universitaria (TAPPA 1)

via Balbi 40

h 10/19 (domenica 6 fino alle 16)

Hub Confartigianato – Expo e vendita artigiani e aziende del mondo della moda

Palazzo Imperiale (TAPPA 11)

Campetto 8A

InJeans

Esposizione “Jeans dei Mille”

via di Pré 120R (TAPPA 3.2)

Lucarda

Vintage Jeans corner e ANTEPRIMA di due nuovi modelli di blue-jeans “Pier” e “Cherry”

via di Sottoripa 61R (TAPPA 8.7)

Palazzo Spinola Franzone

via Luccoli, 23 (TAPPA 10.2)

ANTEPRIMA “Genovino Jeans DAPHNÉ” di Daphné Sanremo

Palazzo Sinibaldo Fieschi – C.B. Atelier

via San Lorenzo, 17 (interno 6) (TAPPA 12.1)

Esposizione “Blu notte urbano. Quando il jeans si veste di eleganza in città” di Cristina Bregliano

4 INSTALLAZIONI ARTISTICHE SUI “CIELI” DEL JEANS TRAIL e SUL JEANS TRAIL

via Prè “Un cielo di pesci” e “Saracinesche artistiche” di Fabio Accorrà e Hub-In

(TAPPA 3)

vico Dora “Oro Blu” (TAPPA 3.3)

via Luccoli “Un cielo di Storia” (TAPPA 10)

via di Scurreria “Il CiELo dei CEL” (TAPPA 12)

4 PIAZZETTE DEL JEANS TRAIL ILLUMINATE BY NIGHT

piazza Inferiore del Roso (da via di Pré) (TAPPA 3.6)

piazza Don Gallo (da via del Campo) (TAPPA 6.4)

piazza San Marcellino (tra via del Campo e Sottoripa) (TAPPA 6.5)

piazza San Pancrazio (da via S. Luca) (TAPPA 8.1)

8 INSTALLAZIONI ARTISTICHE NEI “PALAZZI DEI ROLLI”

Palazzo Cybo

via del Campo,10 (TAPPA6.2)

“Creative Jeans”

Palazzo Gio Battista Centurione – Pitto

piazza Fossatello 3 (TAPPA 6.6)

“Avant-Toi. Omaggio a Genova”

Palazzo Fabiani

via al Ponte Calvi 3 (TAPPA 6.8)

“Antenados/Expiry” di Carlos Lalvay Estrada

Palazzo Salvago

via San Luca 12 (TAPPA 8.3)

Contenitori di civiltà: la forma della Storia di Genova di Yue Li e Yang Tian di LITIAN Studio

Palazzo Ambrogio Di Negro

via San Luca 2 (TAPPA 8.5)

“Sarah II e Raph” di Bruno Catalano

Palazzo Pietro Maria Gentile

via al Ponte Reale 2 (TAPPA 8.6)

“Storie di Jeans a Palazzo” di Carla Benvenuto

Passengers

via Luccoli 7R (TAPPA 10.1)

“Parlami di jeans Mariù”

Palazzo Spinola Franzone

via Luccoli 23 (TAPPA 10.2)

“Dancing Lights” di Johanna Wahl

2 INIZIATIVE DI CHARITY

100 Rosso (TAPPA 3.5)

via di Prè, 100R

Esposizione e workshops “Le Pigotte in Jeans di Unicef”

Galleria Nabot (TAPPA 6.7)

vico dei Grifoni, 1 R

EXPO e vendita di beneficenza di oggettistica in jeans

By Amiche Unite

TANTI APPUNTAMENTI DI MUSICA – FESTA – EDUTAINMENT

Mercoledì 2 dalle 18

Passengers, via Luccoli 7R (TAPPA 10.1)

Swing Party

Venerdì 4 e sabato 5, dalle 16.00 alle 24.00

Jeans Village in Darsena – Calata De Mari (TAPPA 4)

Musica, intrattenimento e workshops

Venerdì 4, dalle 16 alle 20

Jeans Village in Darsena – Calata De Mari (TAPPA 4)

Jeans Swap Party

Sabato 5 h 18/24

Jeans Village in Darsena – Calata De Mari (TAPPA 4)

Jeans Party

TANTI TOURS

Per i Talks e i tours (solo alcuni su prenotazione) vedi tutto il programma su https://genovajeansweek.it/

Oltre 25 diversi WORKSHOPS

Su prenotazione sul sito https://genovajeansweek.it/

Gli eventi del JeansLab stanno riscuotendo un grande successo. Sono già sold out (le prenotazioni sono iniziate il 23 settembre) i workshop con Clessiolab di Davide Paoli – giovane star dell’artigianato e dei social – previsti per il 3 e 4 ottobre, dedicati alla personalizzazione di capi e accessori in jeans.

Ci sono ancora pochi posti disponibili per gli altri appuntamenti in programma al JeansLab, e non solo, per la Genova Jeans Week.

Il JeansLab, gestito dal Comitato Promotore di GenovaJeans e situato in locali forniti dal Comune di Genova, è un incubatore destinato a ospitare artigiani o aspiranti professionisti specializzati nella lavorazione del jeans. Grazie ai partner Diesel e Candiani, il laboratorio offre macchinari e tessuti di alta qualità, oltre a opportunità di formazione sartoriale e artigianale per sviluppare nuove competenze professionali a cura di ECIPA/CNA.

Il programma è online sul sito https://www.visitgenoa.it/it/genova-jeans-week-2024