Rossiglione (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del pilota di Nascar americana Alex Pignone, 58 anni.

Il pilota era in vacanza nell’abitazione del padre, a Rossiglione, nell’entroterra genovese quando è stato colpito da un malore poi risultato fatale.

E’ stata la compagna a dare l’allarme dopo aver tentato più volte di contattare telefonicamente Pignone.

Una chiamata ai soccorsi ed in breve hanno raggiunto l’abitazione dove era cresciuto a Rossiglione ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il personale del 118 lo ha trovato riverso a terra, in casa, ormai cadavere.

Il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che effettuerà gli accertamenti necessari a stabilire le cause della morte.

Alex Pignone era piuttosto noto, specie negli Stati Uniti, per le competizioni automobilistiche.

Nel 2003 era rimasto coinvolto in un terribile incidente in gara, schiantandosi ad oltre 270 km/h.

Da allora si era ripreso e aveva ricominciato a correre.

Con la famiglia si era trasferito a Cittadella, in Veneto ed era in visita in Liguria, nella casa del padre.