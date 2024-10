Genova – Una normale “lite” tra vicini di casa se non fosse che lui è Alfa, rapper genovese in ascesa nel panorama musicale italiano e le vicine due studentesse evidentemente disturbate dagli “eccessi” musicali.

La vicenda, però, non finisce in Tribunale come sempre più spesso accade nelle liti tra vicini ma, piuttosto, fa scuola per i modi e per le dinamiche.

La storia: Maria e Giulia sono le vicine di casa – del piano di sopra – di Andrea Defilippo, in Arte Alfa

Le due ragazze hanno deciso di lasciare un messaggio al cantante per chiedere di limitare il rumore.

“Sfortunatamente – hanno scritto le ragazze – le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto, non vogliamo fare polemica, siamo giovani e comprensive, ma durante la settimana la sveglia non è comprensiva con noi!”

La preghiera di “fare attenzione” la notte, insieme all’invito a salire per un caffé, deve aver fatto sorridere Alfa che, invece di prendersela a male ha deciso di invitare le due ragazze a tutti i concerti e “con biglietto gratis”.

E così, invece di litigare e rischiare di finire nelle aule di un Tribunale, le une hanno pensato ad un messaggio simpatico e l’artista non ha risposto con un “dissing” come usa di questi tempi ma ha scelto di rispondere, simpaticamente.