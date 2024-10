L’arrivo di correnti umide favorisce l’aumento della nuvolosità sulla Liguria anche con qualche piovasco. Da lunedì è poi atteso un forte peggioramento delle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 Ottobre 2024

Fino alla mattinata molte nubi con piovaschi o brevi rovesci associati sul settore centro-orientale. Asciutto con nuvolosità sparsa od irregolare altrove.

Nel corso della giornata incremento della copertura nuvolosa sull’intero territorio regionale, ancora piovaschi intermittenti sul centro-levante, più segnatamente nelle zone interne. Infine, verso sera pioviggini o deboli piovaschi anche sul ponente.

Venti nella prima parte di giornata deboli in prevalenza settentrionali, da sud-ovest sul Golfo e sul levante. A seguire, deboli o al più moderati dai quadranti meridionali sull’intera regione.

Mare generalmente poco mosso, in aumento a mosso in serata.

Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Sulla costa temperature minime tra +13/+17°C e massime tra +18/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +4/+13°C e massime tra +13/+18°C