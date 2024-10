Genova – Un week end dedicato al Palio delle antiche repubbliche marinare quello del 12 e 13 ottobre prossimi. La tradizionale regata tra le imbarcazioni a remi con gli equipaggi in abiti storici si terrà domenica 13 ottobre nel canale di calma di Prà, abituale campo di gara per le competizioni di canottaggio.

Sabato 12 ottobre è prevista invece il corteo storico con la presentazione degli equipaggi in piazza De Ferrari.

Genova con il suo Galeone bianco detiene il titolo – conquistato per due edizioni consecutive – e difenderà il titolo contro gli equipaggi di Amalfi, Pisa e Venezia.

Le gare saranno in realtà due. Per prima quella con gli equipaggi femminili e poi gran finale con la regata degli equipaggi maschili.

Un evento che non è solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare il glorioso passato marittimo di Genova e il legame che esiste ancora, dopo la storica rivalità, con Venezia, Pisa e Amalfi

Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, la città celebra anche l’anno di Ianua-Genova nel Medioevo

L’equipaggio genovese darà il massimo per realizzare uno storico tris e mantenere il trofeo a Genova ancora per molto tempo.